غرب المنصورة يخلي عقارين لخطورتهم على حياة السكان والمارة (صور)

شنت رئاسة حي غرب المنصورة بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية وقسم أول المنصورة قرار الإخلاء الإداري الصادر بشأن عقارين يشكلان خطورة داهمة بنطاق الحي.



ترأس الحملة عبد الهادي محمد عبده، ومنى المتبولي نواب رئيس حي غرب المنصورة، أحمد عثمان الجنايني عضو قانوني، وومسئولي الإدارة الهندسية بحي غرب، وقوة من رجال الشرطة وتحت إشراف أحمد هبدالسميع رئيس حى غرب والعميد حسام الجداوى مأمور قسم شرطة أول المنصورة.



وتمكنت الحملة من تنفيذ قرا غلق وإخلاء العقارين الصادر بشأنهم قرار الإخلاء، العقار الأول بشارع الحمزاوى وشارع سيدى ياسين، والعقار الثانى رقم ٦ بشارع محمود لبيب من شارع بورسعيد، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بإخلاء كلا من العقارين لما يمثلاه من خطورة داهمة على المارة والسكان والمواطنين، مع أخذ كافة التعهدات اللازمة على مالكى العقارين لسرعة تنفيذ القرار الهندسى الصادر.