Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على بني سويف

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القجم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه في مباراة اليوم أمام بني سويف والتأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أداء الأهلي في الشوط الثاني كان جيدًا للغاية ونجحنا في إحراز ثلاثة أهداف، وبالتالي حسمنا النتيجة لصالحنا".

وتابع :"خضنا مباراة اليوم بعدما جئنا من تونس عقب خوض مباراة صعبة أمام النجم الساحلي، وقمنا اليوم بإشراك عدد من اللاعبين في المباراة".

وواصل :"خشنيا من خسارة أي لاعب في المباراة المقبلة أمام الهلال السوداني، وبالتالي قمنا بعملية التدوير".

وزاد :"الانسجام في الشوط الأول كان غائبا لأننا دفعنا بعدد كبير من العناصر التي لا تشارك في الفترة الأخيرة".

وأشار :"مروان محسن يؤدي بشكل جيد للغاية مثل بقية زملائه ونسعى لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة".

وأردف :"لا أحب التعليقات الفنية على فريقي، لأني أقوم بإعداد اللاعبين في نفس التوقيت لمباراتين في وقت واحد".

وأتم حديثه :"أنا معجب جدا باستاد القاهرة وبالملعب، وسأكون سعيدًا لو خضنا جميع المباريات عليه".
Advertisements

أخبار تهمك

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش السيتيTIME SPORT

منذ ساعتين و 38 دقيقة

ميسي يوجه رسالة مثيرة إلى رونالدو بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر AHLY LIVE قناة أون سبورت يوتيوب ON SPORT شاهد مباراة الاهلي اليوم مجانًا TIME

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مشاهدة نتيجة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر.. شاهد مباراة الأهلي ضد بني سويف مباشرة ONSPORT LIVE

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي ON SPORT «هدف رمضان صبحي»

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى يكشف مفاجأة تنتظر المصريين في ميدان التحرير (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ أقل من ساعتين

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

يوتيوب ON PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR نتيجة مباراة الاهلي اليوم NOW

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت now مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يوتيوب live stream كورة اون لاين رابط ماتش manchester city

منذ ساعة الا ربع

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:39 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

يلا شوت now مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يوتيوب live stream كورة اون لاين رابط ماتش manchester city

09:33 م

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي SPORT

07:07 م

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش السيتيTIME SPORT

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status