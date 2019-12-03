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محمد عز يشارك جمهوره كواليس مسلسل "الأخ الكبير"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:00 م
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محمد عز
محمد عز
رباب مصطفى
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محمد عز يشارك جمهوره كواليس مسلسل الأخ الكبير
نشر الفنان محمد عز، صورة برفقة فريق عمل مسلسل "الأخ الكبير"، على حسابه الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها.

وعلق الفنان "عز": "يارب كرمك"، وتفاعل معاه عدد كبير من جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على صورته . 

يذكر أن "محمد"، يستعد الآن لطرح أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "فاكرني مرتاح"، بعد النجاح الذي حققته أغنية "شبعان دلع".

وشارك "عز"، جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو من إحدى الاستوديوهات، وقدم مقطع من الأغنية أثناء الفيديو، وعلق عليه: "فاكريني مرتاح، قريبًا إن شاء الله".

وكانت آخر أعمال الفنان محمد عز الدرامية، مسلسل الأخ الكبير، وعدد من نجوم الفن، محمد رجب، محمد عز، محمود حجازى، عبير صبرى، راند البحيرى، دينا فؤاد،احمد حلاوة، إيهاب فهمى، اشرف ذكى، إخراج إسماعيل فاروق، تأليف أحمد عبد الفتاح .
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