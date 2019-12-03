إيمي طلعت زكريا تعلن عودتها للفن مرة أخرى



وظهرت إيمي، بالصورة مع مجموعة من الفنانين، وعلقت على الصورة قائلة: "عمل فني جديد، قريبا دعواتكم".



ونالت الصورة إعجاب العديد من المتابعين وجاءت أبرز التعليقات: "ربنا يوفقك وتكملي مسيرت والدك"، وعلق آخر: "بالنجاح دايما".





من ناحية أخرى إيمي هي نجلة الراحل طلعت زكريا، الذي رحل عن عالمنا عصر، يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، بعد صراع طويل مع المرض، وكان أخر ظهور له قبل وفاته، في فرح هنا الزاهد وأحمد فهمي، الذي أقيم منذ عدة أشهر في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن.



يذكر أن أخر أعمال إيمي، مشاركتها في بطولة مسرحية "عبري منظرة"، بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن وأبرزهم الفنان سامح حسين، وإيمان السيد، وسليمان عيد، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي.

نشرت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، صورة جديدة لها، من خلال حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".