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أين ترى أقدم الكائنات الحية على الأرض؟

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:00 م
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سلحفاة تبلغ من العمر 178 عاماً
سلحفاة تبلغ من العمر 178 عاماً
ترجمة - منة الشريف
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الطيور البرية منذ حوالي 68 سنة
بلغ طائر "ويزدم"، أقدم طيور في العالم في البرية، 68 عامًا على الأقل هذا العام، ومنذ أن تم تأكيدها في عام 1956، سجلت "طيور الليسان" أكثر من ثلاثة ملايين ميل طيران، أي ستة أضعاف المسافة إلى القمر والعودة.

وبين الهجرات المحيطية، يعود الطيار المتكرر في الخريف إلى محمية ميدواي أتول الوطنية للحياة البرية لتربية فراخها، لقد نجت من كارثة تسونامي ووضعت ما يتراوح بين 30 إلى 40 بيضة في الجزيرة.

أرض الحيوان منذ حوالي 187 سنة
ولد جوناثان السلحفاة، أكثر سكان سانت هيلانة المحبوبين، وهي جزيرة صغيرة في جنوب المحيط الأطلسي، حوالي عام 1832، قبل خمس سنوات من تتويج الملكة فيكتوريا، ومنذ ذلك الحين، عاصر "السلحفاة العملاقة" 39 رئيسًا أمريكيًا.

أكثر الورود إزهارٍ منذ حوالي 1200 سنة
تم الاحتفال باسم "روز" ألف سنة، ويعتقد أن شجيرة الورد الشاهقة في ألمانيا قد أنشأها الملك لويس المتدين في 815، ونمت الشجيرة، بجانب كاتدرائية كاثوليكية مخصصة لسانت ماري في هيلدسهايم، وهي قرية جميلة من العصور الوسطى تشتهر بكنائسها القديمة.

وإلى جانب الجمال والعمر، قصف الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية الكاتدرائية في حالة خراب، لكن الوردة، روزا كانينا، نجت على نحو ما، وازدهرت وتنمو الآن على ارتفاع أكثر من 30 قدمًا بجوار حنية الكنيسة المستعادة.

الحيوانات الحية منذ حوالي 15000 سنة
إن الإسفنج البركاني في أنتاركتيكا، عبارة عن بقع بيضاء تشبه براميل عملاقة أو البراكين المصغرة، وهي تقشر المياه الباردة حول مكموردو ساوند، ويعتمد عمرها التقديري على الحجم الهائل للإسفنجات، التي تنمو قليلًا فقط كل عام.

وإنها تزدهر في أعماق من 50 إلى 500 قدم، حراس من عالم عميق يتشاركون فيه مع مخلوقات غريبة أخرى، مثل القشريات الصغيرة والديدان الباروكة التي تعيش داخل الإسفنج، وحزم من نجوم البحر المغطاة بدبوس والتي تتغذى على طول مترين الوحوش الطويلة، كما يمكن للغواصين الأكثر تخصصًا استكشاف هذا المجال.

غابات البحر منذ حوالي 200000 سنة
يعتبر مرج الأعشاب المترامية الأطراف والذي يبلغ طوله عشرة أميال بالقرب من إسبانيا، أقدم الكائنات الحية المعروفة على الأرض، وفقًا لعلماء الوراثة، "Posidonia oceanica"، المعروف باسم عشب نبتون، مستوطن في البحر الأبيض المتوسط.

ولكن قطعة أرض بالقرب من جزيرة فورمينتيرا، المستنسخة ذاتيا مثل باندو، تبرز لعمرها، ويقدر بنحو 200،000 سنة، ولحسن الحظ، لا تتمتع الجزيرة، وهي أصغر جزر البليار في إسبانيا، بحشود من إيبيزا القريبة، حيث يصطاد أحد العبارات إلى فورمينتيرا، وإلى جانب القيام برياضة الغطس إلى غابة البحر القديمة، يمكن للمرء استكشاف المنارة والكهوف الخلابة في الجزيرة.

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الكلمات المفتاحية

الكائنات الحية الطبيعة الانقراض الارض

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