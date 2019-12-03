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استجابة لـ"على مسئوليتي".. صرف 1200 جنيه معاش لأسرة بسنديلة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:56 م
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داليا الحسين
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استجابت وزارتا التموين والتضامن، لمناشدة أطلقها الإعلامي أحمد موسى، في حلقة سابقة، لمساعدة أسر في قرية بسنديلة بمحافظة الدقهلية.

وقال "موسى "، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي كلفت لجنة لبحث حال إحدى الأسر في قرية بسنديلة بمحافظة الدقهلية، والتي تحركت سريع لإغاثتهم، مشيرا إلى أنه تم تخصيص معاش شهري 1200 جنيه للأسرة.

وأشار إلى أن وزارة التموين استخرجت بطاقة تموينية لهذه الأسرة، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن وزارة التضامن قررت صرف مساعدة عاجلة لأسرة طفلة قرية بسنديلة لعلاج والدها وخالها، معلقا: "الوزارة شغالة وبتسمع تعب الناس".

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الكلمات المفتاحية

قرية بسنديلة بمحافظة الدقهلية على مسؤوليتي الدقهلية الاعلامي أحمد موسى احمد موسي

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