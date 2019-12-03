ياسر العوضي: مدينة دمياط للأثاث ستحافظ على تاريخ الصناعة



وأشار "العوضي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن مدينة دمياط الجديدة تمثل سجل تاريخي لصناعة الأثاث في دمياط، وستحافظ على تاريخ دمياط القديم، وستجدد من مهنة صناعة الآثاث بالشكل الذي يليق بمصر والتطور التكنولوجي.



وأضاف أن الأسواق الأوروبي والآسيوي لهم طلبات معينة في الآثاث، مقترحا أن يتم اعطاء دورات تدريبية للعمال والمصنعيين في كيفية تنفيذ المنتج الذي يرضي السوق الذي سنتوجه إليه.







قال المهندس ياسر العوضي، عضو مجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث، إن مواطني دمياط استفادوا من حديث الرئيس السيسي خلال افتتاح مدنة دمياط للأثاث في أمرين هامين، وهما ضرورة أن يحلموا بمستقبل أفضل، فضلا على ضرورة الاستفادة من الفترة الصباحية، معقبا: "الست ساعات بتوع الصبح فيهم البركة كلها".