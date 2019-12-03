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مدرب بني سويف: التغييرات صنعت الفارق للأهلي وفخور باللاعبين

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:54 م
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بوابة الفجر
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علي نبوي

أشاد حسن يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف بلاعبي فريقه وأدائهم في مباراة اليوم أمام الأهلي رغم الخسارة بهدف مقابل ثلاثة في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وقال موسى في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"قدمنا شوط أول بشكل مميز للغاية ونجحنا في إحكام السيطرة على الملعب".

وأضاف :"فخور باللاعبين وبما قدموه طوال اللقاء، وتغييرات النادي الأهلي صنعت الفارق في اللقاء".

وتابع :"قدمنا مبارة جيدة للغاية وكان من الممكن أن نسجل هدفين لو استغلينا الفرص التي أتيحت لنا في المباراة، وهناك فرصتين محققتين لنا".

وواصل :"في الشوط الثاني الفارق البدني بين كلا الفريقين ظهر، وأشكر اللاعبين على ما قدموه طوال الـ90 دقيقة".

وأشار :"لنا ركلتي جزاء في المباراة، وكان هناك أكثر من خطأ تحكيمي لكني لن أعقب على قرارت الحكام".

وأتم حديثه :"طالبنا اتحاد الكرة بتأجيل المباراة لكته رفض بسبب الضغك الذي نعاني منه في الدرجة الثانية".
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