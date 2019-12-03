المنوفية تحافظ على صدارة المستوي الأول والتعليم العالي يقفز لمقدمة ترتيب المستوي الثاني بدوري الجامعات

آية حمروشي





انتهت مباريات الجولة الرابعة من دوري الجامعات للمستويين الاول والثاني اليوم ، حيث اقيمت مباريات المستوي الثاني امس واختتمت الجولة باقامة مباريات المستوي الاول اليوم.





مباريات دوري الجامعات المستوي الاول

اسفرت الجولة الرابعة عن فوز كل من جامعة القاهرة علي جامعة الزقازيق بنتيجة ٣/ ٢ ، والمنوفية علي الاسكندرية بنفس النتيجة ، وتعادل كل من بنها مع جنوب الوادي ، و طنطا مع بني سويف بنتيجة واحدة وهي ١/ ١.





بهذة النتائج يتصدر فريق جامعة المنوفية الترتيب برصيد ٩ نقاط يليه فريق جامعة بنها برصيد ٨ نقاط.





مباريات دوري الجامعات المستوي الثاني

فيما اسفرت مباريات امس في المستوي الثاني عن فوز مدينة السادات علي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بثلاثة اهداف نظيفة ، والتعليم العالي علي بورسعيد بنتيجة ٤ / ١ ، وتعادل الاكاديمية العربية مع المنصورة ٢ / ٢ .





بهذة النتائج يخطف فريق التعليم العالي الصدارة من جامعة مدينة السادات بعد تساوي الفريقين في النقاط برصيد ٩ نقاط لكل منهما ولكن يتفوق التعليم العالي بفارق الاهداف.



