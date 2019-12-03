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نشرة حوادث "الفجر": سقوط ابن القنصل وشاهد كنيسة كفر حكيم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:51 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

إلقاء القبض على الشاهد بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" 

أمرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بإلقاء القبض على المتهم طارق إبراهيم أحمد زايد عيد كما أمرت بإلقاء القبض على الشاهد محمد غالي عبد الرسول علي وإخلاء سبيله إذا دفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه واذا لم يدفعها يقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعي تجديد حبسه في الميعاد.

نظر تجديد حبس 11 متهمًا من شركاء ابنة القرضاوي بتهمة تمويل الإرهاب

تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طره، أمر تجديد حبس 11 متهما من شركاء علا القرضاوي ابنة القيادي يوسف القرضاوي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019، بتهمة تمويل جماعة إرهابية ونسبت النيابة اليه تهمتي الانضمام وتمويل جماعة إرهابية.

ضبط 3 أشخاص تسببوا في انهيار عقار مصر القديمة

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة، من شرطة النجدة بانهيار جزء من العقار رقم 9 حارة عبد ربه من شارع سالم ظريفة بمنطقة عزبة المدابغ ـ دائرة القسم.

سقوط "ابن القنصل".. عاطل تخصص في تسفير الشباب بـ"تأشيرات مزورة"

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق وقطاع الأمن الوطني، مفادها قيام بعض المواطنين بالسفر إلى بعض الدول العربية "بغرض العمل" بموجب تأشيرات مزورة.
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نشرة حوادث الفجر شاهد كنيسة كفر حكيم سقوط ابن القنصل

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