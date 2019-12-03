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دولي الجمباز يعتمد نتيجة أعلى مستوي تدريبي للمدربين المصرين

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:47 م
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بوابة الفجر
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اعتمد الاتحاد الدولى للجمباز للمره الأولى نتيجه كل من الكابتن اشرف الشافعى المدير الفنى للمنتخبات القوميه للفنى انسات والكابتن أمانى جمال الدين المدرب العام لمنتخب مصر فنى انسات بتصنيفهم خبراء دوليين معتمدين من الاتحاد الدولى لرياضه الجمباز الفنى انسات وكان خطاب الاتحاد الدولى للجمباز والمرسل للاتحاد المصرى كالتالي

السيد رئيس الاتحاد المصري للجمباز الدكتور إيهاب أمين،  يتشرف الاتحاد الدولي بتسليم شهادة البريفيه الدولي (خبير) لكلا من الاستاذة اماني جودة و السيد اشرف الشافعي و الحاصلين علي أعلي مستوي تدريبي من الاتحاد الدولي (FIG coaches Brevet ) في الجمباز الفني انسات

هذا الانجاز هو اعلي تكريم تدريبي  لمدربين الجمباز بالاتحاد الدولي و قد حصل عليه مدربين مصريين عن استحقاق و جدارةوقد حصلوا عليه من خلال مجموعة من المتطلبات الخاصة و مجموعة من الامتحانات النظرية و العملية و التي تطلب علي الاقل 85% في المستوي الثالث و الاخير من مجموعة دورات اكاديمية الاتحاد الدولي او العمل كعضو في مجموعة عمل الاكاديمية الدولية للاتحاد الدولي التي قامت بوضع وتدريس المناهج الخاصة بفروع الجمباز

 نرجو منح المدربين الشهادة والوسام الخاص بهم كما نشكر الاتحاد المصري للجمباز لدعم برنامج اكايميات الاتحاد الدولي بالتنظيم المستمر و بمشاركة هؤلاء المدربين المميزين

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