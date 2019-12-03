صديق الراحل أحمد زكي يفجر مفاجأة عن وصيته الأخيرة

كشف المخرج أحمد فتح الله، صديق الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، في رسالة خاصة لـ برنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على فضائية "المحور"، آخر ما أوصى به الفنان أحمد زكي.



وأوضح "فتح الله"، أن أحمد زكي كان يجهز لتحويل رواية "أولاد حارتنا" لعمل إذاعي، وكان يشترط أن يوافق الأزهر على نص المسلس قبل تقديمه.



وأضاف أن الأمنية الفنية للراحل كانت تقديم أولاد حارتنا، وأن الأمنية الشخصية كانت بناء مسجد لله يحمل اسمه، ويكون أول من يصلي فيه، وأول من يُصلى عليه فيه، لافتًا إلى أنه قال ذلك وهو في فترة مرضه.



وأشار إلى أن الثروة التي ورثها رامي، شقيق هيثم أحمد زكي، تمثل 90% من أموال أحمد زكي، مطالبًا "رامي"، بتنفيذ وصية الراحل.

