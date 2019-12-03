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هكذا كانت رسالة رئيس الحكومة المكلّف إلى الشعب التونسي..

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:31 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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في فيديو تم نشره على موقع اليوتيوب اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2019، إعتبر رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي بأنّ مسار تكوين الحكومة إنبنى على طريقة عمل واعداد جديدة، إذ عادة ما كانت الطريقة ترتكز على الأسماء والمحاصصة الحزبية حول الوزارات ويستمر ذلك لأشهر، حسب قوله.

أما طريقة العمل الجديدة، حسب الجملي، فهي تنبني على الحديث عن برنامج الحكم قبل الحديث عن الأسماء، وكيفية معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما بدأ به مشاوراته مع مختلف الأطراف، ليتم اثرها تكوين لجنة تضم خبراء لاعداد برنامج الحكومة معالجة الاشكاليات الكبرى والقضاء على الفساد، حسب تعبيره.

وتابع الجملي في ذات الفيديو، "بدأنا في ذلك وتقدمنا شوطا كبيرا.. إضافة إلى إعادة هيكلة مركز الحكم في القصبة وشارفت أشغاله على الانتهاء"، مشيرا إلى أن طريقة عمله الجديدة ترتكز على النظر في الإجراءات العاجلة التي ينتظرها الشعب التونسي، وهي تغيير وضعه الاجتماعي.

أما المسار الأخير والذي سينطلق في منتصف المهلة الأولى بشهر، فهو يتعلّق بالنظر في الوزارات واجراءات تحيينها، مشيرا إلى ضرورة أن تكون وزارات السيادة محايدة، ثم النظر في الحقائب التي ستسند إلى الأحزاب المكونة للحكومة المرتقبة، قائلا في هذا الصدد "نحن أكّدنا على ضرورة أن لا يطغى على هذا التوجّه طابع المحاصصة".
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