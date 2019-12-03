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جيهان عفيفي تفارق الحياة.. بعد صراع طويل مع السرطان

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:17 م
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جيهان عفيفي
جيهان عفيفي
ولاء عبد الناصر
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فارقت أمس الإعلامية جيهان عفيفي، الحياة، إثر تعرضها لأزمة صحية، ونقلت إلى المستشفى واستمرت معاناتها لأكثر من أسبوعين حتى تغلب عليها السرطان ورحلت عن عالمنا.

وأعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية جيهان عفيفي خبر وفاتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، حيث كتبت " إنا لله و إنا إليه راجعون ..توفت إلى رحمة الله الإعلامية جيهان عفيفي..ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة".

وتم دفن وتشيع جثمان الإعلامية جيهان عفيفي أمس بعد صلاة العصر، وأقيم اليوم الثلاثاء عزاء الإعلامية الراحلة بمسجد المحروسة فى منطقة المهندسين، وحرص عدد من الإعلاميين على نعيها عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن جيهان عفيفي، مقدمة برنامج "سكوب"، الذي يعرض على شاشة "ltc"، والبرنامج يناقش القضايا المختلفة والمتنوعة التى تهم الرأي العام والمجتمع، و"سكوب" يعرض الجمعة من كل أسبوع الساعة الخامسة مساءً، والإعادة يوم الأحد الساعة التاسعة صباحاً.
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