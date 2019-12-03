العمال عن مدينة دمياط الجديدة: "فتحت باب رزق.. ونشكر الرئيس" (فيديو)



حيق قال أحد العمال، إن مدينة دمياط للأثاث تعتبر تطورا كبيرا لدمياط، ولصناعة الأثاث، فضلا على أنها مكان منظم، وبه كافة الإمكانيات"، وأضاف آخر: "مدينة دمياط تجمع صناعي كبير لم يكن موجودا من قبل، وإدارة المدينة وفرت لينا كأصحاب ورش إمكانيات كبيرة".



وأشار عامل آخر، إلى أن النظام الموجود بالمدينة مختلف تماما عن أي مكان آخر عمل به من قبل، والماكينات على أعلى مستوى، وعقب آخر: "مدينة دمياط للأثاث فتحت رزق لناس كتير، وهتعمل حركة كبيرة في صناعة الأثاث، ونشكر الرئيس".







عرض برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، تقريرا مصورا يرصد آراء العمال في مدينة دمياط للأثاث بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لها.