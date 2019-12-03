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النادي الإفريقي يؤجل 'اللطخة الثالثة' تضامنا مع عائلات ضحايا حادث عمدون
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:14 م
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مروى الجلاصي
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قررت عائلة النادي الإفريقي، تأجيل موعد ما أطلق عليه أحباء الفريق إسم 'اللطخة الثالثة'، والمتمثلة في مباراته الافتراضية ضد نزاعات الفيفا، إلى يوم 10 ديسمبر المقبل عوضا عن تاريخ 05 ديسمبر.
وأرجع 'فريق باب الجديد' هذا القرار إلى تضامنه مع عائلات ضحايا فاجعة عمدون، التي سجلت وفاة 27 شابا وشابة إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم في رحلة ترفيهية في الشمال الغربي.
وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.
ويذكر بأن الحادث الذي جدّ يوم الأحد 01 ديسمبر 2019، أسفر عن وفاة 27 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
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