النادي الإفريقي يؤجل 'اللطخة الثالثة' تضامنا مع عائلات ضحايا حادث عمدون

قررت عائلة النادي الإفريقي، تأجيل موعد ما أطلق عليه أحباء الفريق إسم 'اللطخة الثالثة'، والمتمثلة في مباراته الافتراضية ضد نزاعات الفيفا، إلى يوم 10 ديسمبر المقبل عوضا عن تاريخ 05 ديسمبر.





وأرجع 'فريق باب الجديد' هذا القرار إلى تضامنه مع عائلات ضحايا فاجعة عمدون، التي سجلت وفاة 27 شابا وشابة إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم في رحلة ترفيهية في الشمال الغربي.