Advertisements
أسعار الذهب تسجل أعلي مستوي في شهر بنهاية التعاملات اليوم
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:12 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوي في شهر بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حول تأجيل الاتفاق التجاري مع الصين.
وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 1 بالمائة ليسجل 1484.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 6 نوفمبر الماضي.
وقفز سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.1 بالمائة ليسجل مستوى 1478.62 دولار للأوقية.
وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 97.710.
Advertisements