Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الذهب تسجل أعلي مستوي في شهر بنهاية التعاملات اليوم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:12 م
Advertisements
أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
Advertisements

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوي في شهر بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حول تأجيل الاتفاق التجاري مع الصين.
 
وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 1 بالمائة ليسجل 1484.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 6 نوفمبر الماضي.

وقفز سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.1 بالمائة ليسجل مستوى 1478.62 دولار للأوقية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 97.710.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

العقود الأجلة التسليم الفوري الاتفاق التجاري اسعار الذهب

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 10 ساعة

يوتيوب ON PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR نتيجة مباراة الاهلي اليوم NOW

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة الاهلي وبني سويف اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد بني سويف بث مباشر مجانًا ON SPORT HD 2

منذ أقل من ساعتين

كول كورة AHLY WEEK مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي (هدف)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في قائمة الزمالك أمام الشرقية

منذ ساعة الا ربع

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الاهلي AHLY ON SPORT

منذ ساعتين و 21 دقيقة

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي

منذ ساعتين

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهليTIME SPORT

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر AHLY LIVE قناة أون سبورت يوتيوب ON SPORT شاهد مباراة الاهلي اليوم مجانًا TIME

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة نتيجة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر.. شاهد مباراة الأهلي ضد بني سويف مباشرة ONSPORT LIVE

منذ أقل من ساعة

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ ساعتين و 28 دقيقة

يلا شوت «قناة مفتوحة» شاهد مباراة الأهلي وبني سويف مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد بني سويف بث مباشر on sport live

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ أقل من ساعة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

«يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي ON SPORT «هدف رمضان صبحي»

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب تسجل أعلي مستوى في شهر أكتوبر بنهاية التعاملات

أسعار الذهب تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الذهب يسجل أدني مستوي في 3 أشهر بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

ارتفاع أسعار الذهب بنهاية التعاملات لليوم الثاني على التوالي

تراجع هامشي في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الذهب يتراجع بشكل قوي بنهاية التعاملات اليوم الخميس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:39 م

نتيجة مباراة الاهلي وبني سويف اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد بني سويف بث مباشر مجانًا ON SPORT HD 2

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

كول كورة AHLY WEEK مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي (هدف)

06:43 م

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الاهلي AHLY ON SPORT

07:07 م

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهليTIME SPORT

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status