أسعار الذهب تسجل أعلي مستوي في شهر بنهاية التعاملات اليوم





سجلت أسعار الذهب أعلى مستوي في شهر بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حول تأجيل الاتفاق التجاري مع الصين.

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 1 بالمائة ليسجل 1484.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 6 نوفمبر الماضي.





وقفز سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.1 بالمائة ليسجل مستوى 1478.62 دولار للأوقية.





وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 97.710.