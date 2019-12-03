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في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي.. "عبد الدايم" تكرم جلال الشرقاوي ومحمد صبحي وخالد النبوي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:11 م
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بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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كرمت مساء اليوم الثلاثاء الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، كلا من الفنانيين المسرحيين جلال الشرقاوي، محمد صبحي، خالد النبوي، داوود حسين من الكويت، الدكتور حسن عطية، وذلك خلال افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي في مكتبة الإسكندرية، بحضور الفنان أشرف ذكي رئيس اللجنة العليا للمهرجان.

افتتحت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة والتى يرأسها الدكتور علاء عبد العزيز سليمان مدرس الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، في مكتبة الإسكندرية.

وذلك  بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية والدكتور اشرف زكى رئيس اكاديمية الفنون، الفنانون، محمد صبحي، خالد النبوي، إياد نصار، لقاء الخميسي.

وتحتفى الدورة الأولى بالمخرج الكبير جلال الشرقاوى وتقام بمشاركة 7 دول هى مصر، الأردن، المغرب، السعودية، الكويت، سلطنة عمان ولبنان وذلك بمكتبة الإسكندرية.


وأرجع الدكتور علاء عبد العزيز رئيس مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، أسباب إطلاق ذلك المهرجان في دورته الأولى، وذلك لأهمية الدراسة والعلم بجانب الفنون، وخاصة أن المعاهد مرتبطة بتاريخ طويل بتدريس المسرح، وأنه تم اختيار محافظة الإسكندرية، لأنها مرتبطة بالفنون والثقافة منذ زمن طويل.

وقال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية إن المسرح هو أب لجميع الفنون، ونهضة مصر الحديثة ارتبطت بالفنون، وإنه لن يتم هزيمة الأرهاب إلا بالفنون.

فيما قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إنه قد تولى منصب المحافظ منذ أيام، لكي يكون خادما لأهالي الإسكندرية، مقدما الترحيب باستضافة المحافظة الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي.
وتحدث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه المحافظين الجدد بالإهتمام بملفات الصحة والتواصل مع المواطنين، وأيضًا الاهتمام بعقل وثقافة المواطن.

يذكر أن الدورة الأولى من مهرجان الاسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تقام بمشاركة 7 دول عربية هى مصر ويمثلها كل من قسم دراما ونقد بجامعة عين شمس " مسرحية اصحاب السعادة  " - المعهد العالي للفنون المسرحية " مسرحية الوحوش الزجاجية "، الجامعة الأمريكية " مسرحية إصابات شنيعة "، المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية " مسرحية جبر الخواطر "، الأردن ويمثلها قسم الفنون المسرحية بالجامعة الأردنية " مسرحية بَر، المغرب ويمثلها  فرقة الدراسات العليا ماستر المسرح وفنون الفرجة في الكلية المتعددة التخصصات في الرشيدية "مسرحية هناء".

السعودية ويمثلها  نادي المسرح بجامعة الملك عبد العزيز " مسرحية العاصفة "، الكويت ويمثلها فرقة المعهد العالي للفنون المسرحية "  مسرحية الخروج إلى الحياة "، سلطنة عمان ويمثلها جماعة المسرح بكلية العلوم التطبيقية بصلالة " مسرحية موشكا "، لبنان مسرحية الديكتاتور، كما تستضيف مجموعة من المتخصصين العرب هم الدكتور محمد حسنى الحاج (لبنان)، الدكتور رامي نجيب فرح حداد -، الفنان الكبير حسين الخطيب - الدكتور عمر نقرش (الأردن)، الدكتور هشام بن عيسى (تونس)، الكاتب الكبير إسماعيل عبد الله (الإمارات)، الدكتور سامي الجمعان (السعودية)، الدكتور أسامة خالد المسباح - الدكتور جمال الشايجي (الكويت).
في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي.. "عبد الدايم" تكرم جلال الشرقاوي ومحمد صبحي وخالد النبوي
في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي.. "عبد الدايم" تكرم جلال الشرقاوي ومحمد صبحي وخالد النبوي
في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي.. "عبد الدايم" تكرم جلال الشرقاوي ومحمد صبحي وخالد النبوي
في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي.. "عبد الدايم" تكرم جلال الشرقاوي ومحمد صبحي وخالد النبوي
في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي.. "عبد الدايم" تكرم جلال الشرقاوي ومحمد صبحي وخالد النبوي
في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي.. "عبد الدايم" تكرم جلال الشرقاوي ومحمد صبحي وخالد النبوي
في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي.. "عبد الدايم" تكرم جلال الشرقاوي ومحمد صبحي وخالد النبوي
في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي.. "عبد الدايم" تكرم جلال الشرقاوي ومحمد صبحي وخالد النبوي
في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي.. "عبد الدايم" تكرم جلال الشرقاوي ومحمد صبحي وخالد النبوي
في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي.. "عبد الدايم" تكرم جلال الشرقاوي ومحمد صبحي وخالد النبوي
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