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مستقبل وطن : نعمل على دعوة أكبر عدد من الأحزاب لمناقشة القضايا المهمة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:11 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال المهندس أحمد الجندي، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن دعوة الأحزاب للجلوس والحوار مقدمة من حزب مستقبل وطن، لافتًا إلى أنه تم دعوة أربعة أحزاب في اللقاء الأول. 

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم دعوة سبعة أحزاب في اللقاء الثاني للاجتماع والحوار.

وتابع: "سنعمل على دعوة أكبر عدد من الأحزاب خلال الفترة المقبلة لمناقشة القضايا الهامة، مثل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة"، مؤكدًا أنهم سيقوموا بالحوار مع العديد من الأحزاب، لإيجاد أشياء مشتركة تحكمها صالح الوطن.

واستضاف حزب "مستقبل وطن"، الجلسة الثانية للحوار الوطني للأحزاب؛ لاستكمال مناقشة رؤيتهم نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
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الكلمات المفتاحية

مستقبل وطن المهندس أحمد الجندي الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن الإعلامي محمد الباز

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