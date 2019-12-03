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حزب العدل: لسنا ديكور.. ولن نقبل بهذا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:06 م
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حزب العدل
حزب العدل
إسلام شعراوي
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قال عبد المنعم إمام، مُمثل عن حزب العدل، خلال مشاركته في فعاليات الحوار الوطني الثاني المُنعقد بمقر حزب مستقبل وطن بالتجمع الخامس، إننا كأحزاب لسنا ديكور ومش هنقبل نكون ديكور.

وأضاف عبد المنعم: "مُستبشر اليوم بحوار جاد في ساحة النقاش مع الأحزاب الحاضرة"، وتابع: "أننا نريد أن يتوافر المناخ الملائم لتفعيل دور الأحزاب".

كما أكد مُمثل عن حزب العدل، أنا اليوم ألمس رغبة من حزب مستقبل وطن ونادي الأحزاب الدستورية في الوصول لحوار جاد في كافة القضايا، مُطالبًا بمناخ سياسي مختلف وهو ما باتت إشارات تصدر بشأنه، داعيًا إلى إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بقوائم نسبية.

وحضر جلسات الحوار الوطني، كل من فريد زهران مُمثل عن الحزب المصري الديمقراطي، ومحمد أنور السادات مُمثل عن حزب الإصلاح والتنمية، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، وعبد المنعم إمام عن حزب العدل، ومحمد أمين عن حزب المحافظين.

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مصر مؤتمر حزب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن حزب العدل جلسات الحوار الوطني العدل

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