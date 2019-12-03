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نتيجة مباراة الزمالك والشرقية اليوم ZaMaLeK.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد الشرقية بث مباشر مجانًا ON SPORT HD 1

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:54 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر بتاريخ 04-12-2019 كأس مصر

تابع لايف مباراة الزمالك والشرقية مباشر، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الشرقية، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق الزمالك في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

 يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد الشرقية الأربعاء 4/12/2019 في كأس مصر

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الزمالك في الفترة الماضية، نجح فريق الزمالك في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الزمالك سبعة أهداف في مرماه.

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