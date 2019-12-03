أحمد موسى: مصر يمكنها إنشاء مدن صناعية على غرار مدينة كوانزو الصينية





قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لديها القدرة على إنشاء مدن صناعية على غرار مدينة كوانزو الصينية؛ التي يباع فيها المنتجات المختلفة مثل السيراميك والأقمشة والشنط وأثاث وغيرها.وأكد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية" صدى البلد"، مساء الأحد، أنه لابد من الاطلاع على الأفكار العالمية للوصول للسوق الخارجي، مشيرا إلى أن تصاميم المنتجات والأذواق تختلف من دولة لأخرى.وأضاف أن المنتج المصري لابد أن يصل للعالمية وتكون لديه قدرات تنافسية، موضحًا أنه لابد من زيادة المعارض لمنتجات المدينة الجديدة للأثاث.وأكد أنه يجب أن يكون للمنتج المصري مكانته وتقديمه بأسعار مناسبة، منوها إلى أن البعض يلجأ إلى المنتجات التركية بسبب رخصها، معقبًا: الاستيراد من تركيا "عيب وحرام"، لأن الأموال التي يتم ضخها إلى تركيا يردوها إلينا بعمليات إرهابية.