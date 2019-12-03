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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت PLUS رابط ماتش تشيلسي I7SRY

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:48 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وأستون فيلا الأربعاء 4/12/2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل فريق أستون فيلا ضيفاً على نظيره فريق تشيلسي في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتُقام مباراة تشيلسي وأستون فيلا في يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية.


بث مباشر مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الأربعاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



رابط مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأربعاء، في تمام الساعة:

العاشرة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
الحادية عشر والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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