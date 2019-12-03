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القبض علي " أبي خلدون " نائب البغدادي في كركوك

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:49 م
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بوابة الفجر
أحمد ثابت
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ألقت الشرطة العراقية القبض على نائب أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، الذي قُتل مؤخراً، والملقب بـ "أبي خلدون" في كركوك.

وذكرت "خلية الإعلام الأمني العراقية" على حسابها في موقع "تويتر" أن "قوة من شرطة كركوك" ألقت القبض على أبي خلدون.

وبحسب معلومات قناتي "العربية"، فقد تمكنت قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك من القبض على أبي خلدون داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار.

وكان أبو خلدون يحمل هوية أحوال مزورة باسم "شعلان عبيد"، إلا أن اسمه الحقيقي هو حامد شاكر سبع البدري، وهو ابن عم البغدادي.

وكان "أبو خلدون" يشغل منصب نائب البغدادي، كما كان سابقاً يشغل منصب ما يسمى "الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين". وهو من أهم القيادات في داعش وتولى ملف الاستخبارات.

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

نائب أبوبكر البغدادى كركوك داعش الشرطة العراقية أبي خلدون

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