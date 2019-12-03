"روس": سيتم فرض الرسوم على الواردات الصينية ما لم يكن هناك سبب للتأجيل





قال ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي اليوم الثلاثاء، أن الرسوم الجمركية المزمعة على واردات من الصين سيتم فرضها في الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول ما لم يكن هناك سبب حقيقي للتأجيل، مثل تقدم موضوعي في المحادثات.





وأبلغ روس قناة (سي ان بي سي) التلفزيونية إن أهداف الرئيس دونالد ترامب لاتفاق للتجارة مع الصين لم تتغير، وإن ترامب لا يتعرض لأي ضغط فيما يتعلق بموعد إتمام اتفاق، مضيفًا أنه يتوقع أن تستمر المحادثات على مستوى الخبراء مع الصين لكن لا توجد أي اجتماعات مقررة على مستوى عال.





وقال روس في المقابلة التلفزيونية: ”أهداف الرئيس كانت دائما الوصول الى الاتفاق المناسب بمعزل عن متى يحدث هذا أو أي شيء آخر مثل ذلك وعليه فإن أهدافه لم تتغير“.