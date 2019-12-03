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مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا بث مباشر chelsea vs aston villa live

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:44 م
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بوابة الفجر
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‬‬‬قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي يوم الثلاثاء إن المهاجم تامي أبراهام (22 عاما)، الذي يتعافى من إصابة في الفخذ، سيخضع لاختبار لياقة في اللحظات الأخيرة قبل مواجهة استون فيلا في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.


وأصيب اللاعب الدولي الانجليزي، وهو هداف تشيلسي هذا الموسم برصيد 11 هدفا في مختلف المسابقات، في التعادل 2-2 على أرض بلنسية بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

ورغم أن أبراهام قلل من المخاوف بشأن الإصابة لكنه غاب عن خسارة فريقه اللندني 1-صفر أمام وست هام يونايتد في الدوري السبت الماضي وبدا بديله اوليفييه جيرو بعيدا عن مستواه.

وقال لامبارد في مؤتمر صحفي ”سنحاول الدفع به (أبراهام) غدا. سنراجع الموقف غدا. يشعر بألم طفيف.


”لا يمكن حصر أسباب الهزيمة في مباراة بغياب لاعب واحد فقط. لا يمكن أن يكون غيابه هو السبب في الخسارة (أمام وست هام)“.

وسيغيب أيضا عن تشيلسي لاعب الوسط روس باركلي (بسبب وعكة صحية) ولكن قد يعود المدافع أنطونيو روديجر (إصابة في أعلى الفخذ) في غضون عشرة أيام.

وستكون مواجهة الأربعاء هي المرة الأولى التي يعود فيها جون تيري قائد تشيلسي السابق إلى ملعب ستامفورد بريدج ولكن بصفته مساعد مدرب أستون فيلا المنافس.

وقال لامبارد مدرب ديربي كاونتي السابق، الذي واجه زميله السابق في الدرجة الثانية الموسم الماضي، إنه يقدر أداء تيري تحت قيادة دين سميث مدرب أستون فيلا.

وأضاف ”جون سيتلقى استقبالا رائعا من جمهور تشيلسي لأنه قائد كبير وتوج بكل الألقاب.

”سيظهر الجمهور بالتأكيد تقديرهم له وسيكون الأمر مؤثرا بالنسبة لجون. سأكون سعيدا برؤيته مجددا. تحدثنا الأسبوع الماضي ونتواصل بشكل دائم. لكننا نعمل بجد في وظائفنا“.

وسيسعى تشيلسي صاحب المركز الرابع إلى استعادة الانتصارات أمام أستون فيلا بعد هزيمتين متتاليتين أمام مانشستر سيتي ثم وست هام يونايتد.
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