مها أحمد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة بافتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي (صور)

خطفت الفنانة مها احمد، الأنظار في افتتاح مهرجان "الإسكندرية المسرحي العربي"، بإطلالة مميزة وفستان يحمل اللون الفضي.





وبدأ من قليل فيلم عن المكرمين في افتتاح مهرجان "الاسكندرية المسرحي العربي" لدورته الاولي بحضور عدد من المكرمين منهم داوود حسين وخالد النبوي ويضم الفيلم عدد من المكرمين للتحدث عن تعاونهم في المسرح منهم محمد صبحي.





وكان قد شارك اليوم فريق "براس ساوند"، في حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، المقام في السابعة مساء بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، حيث يقدم الفريق اليوم مجموعة من المعزوفات الموسيقية منها: "سهر الليالي، ورجل البطيخ، وكارفان، وسي لافي.. وغيرها"، واشعل تصفيق حاد من الحضور بسبب تقديمهم عرض متميز.





وتواجد عدد كبير من نجوم الفن منهم جمال سليمان واياد نصار ومنذر رياحنة ولقاء الخميسي و تحمل الدوؤة اسم الفنان جلال الشرقاوي، و د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.





الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح ، و أسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان .

