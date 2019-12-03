مفاجآت في قائمة الزمالك أمام الشرقية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الابيض لمواجهة فريق الشرقية في الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها مساء غد الأربعاء.





وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين:





حراسة المرمي: محمد أبو جبل - محمد صبحي.





خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمد عبدالسلام - عبدالله جمعة - حازم إمام - محمد عبدالشافي.





خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو- يوسف محمود - يوسف أوباما - كريم بامبو - محمود عبدالرازق شيكابالا - - محمد عنتر - مصطفى فتحي - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - محمد أوناجم .





خط الهجوم: عمر السعيد .



