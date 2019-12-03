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رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تحديد مواعيد نهائية لإيران "قد لا يكون أفضل فكرة"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:44 م
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رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ترجمة - منة الشريف
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قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، اليوم الثلاثاء، إن تحديد مواعيد نهائية لإيران لشرح كيفية العثور على جزيئات اليورانيوم في مستودع غير معلوم لطهران قد يكون له نتائج عكسية، على أمل أن يؤدي الحوار الجديد إلى حل الأزمة المستمرة منذ أشهر.

كما تولى رافائيل جروسى، وهو دبلوماسى محترف يبلغ من العمر 58 عاما من الارجنتين، تولى منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن القول إن التحدي الأكبر الذي يواجهه هو ووكالته هو مراقبة الصفقة النووية الإيرانية مع القوى الكبرى.

وفشلت طهران حتى الآن في تقديم تفسير مرضٍ، لآثار اليورانيوم التي وجدها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في موقع أشار إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بأنه "مستودع ذري سري".

وفي سبتمبر، أخبر القائم بأعمال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران أن "الوقت ضروري"، لكن لم تكن هناك أي إشارة على تحسن التعاون من جانب طهران منذ ذلك الحين.

وقال جروسي لرويترز، في مقابلة عندما سئل عن المدة التي يرغب فيها في اعطاء ايران لتقديم تفسير يحتفظ بالمياه على جزيئات اليورانيوم التي تمت معالجتها، ولكن لم يتم تخصيبها "وضع مواعيد نهائية قد لا يكون أفضل فكرة."

وأضاف، إن هذا يعني بالنسبة لي أننا سنكون في علاقة متناقضة للغاية حيث سيقاوم أحد الأطراف بشكل أساسي، وبعد ذلك سأحتاج المدير العام إلى تحديد مواعيد نهائية، ونحن بحاجة إلى العمل معًا.. الوقت دائم الجوهر. "

وقال جروسي، وهو من المحاربين القدامى في الدبلوماسية النووية وعمل مسؤولًا رفيع المستوى في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 2010 إلى 2013، إنه يعرف بالفعل بعض كبار صناع القرار في إيران، لكنه لم يجتمع بعد مع كبار المسؤولين الإيرانيين منذ توليه منصبه.

وإنه يأمل، أن يتمكن من المساعدة في تحديد طريقة تعامل جديدة مع الجمهورية الإسلامية في أول محادثات مباشرة له، تبدأ هذا الأسبوع على هامش اجتماع في فيينا للأطراف في الصفقة النووية الإيرانية التاريخية مع القوى العالمية، يرأس الوفد الإيراني عادة نائب وزير الخارجية عباس عراقشي.

وتابع، إنه الفرد الجديد في هذه العلاقة. لقد كانوا هناك، والآن لديهم مدير عام جديد، لذلك علينا أن نجلس معًا، ونبدأ في الحديث ونأخذه من هناك.

وقال أيضًا، دعني أبدأ محادثتي مع إيران، لا أعتقد أنه سيكون من المناسب، وسيكون من الظلم أن أتحدث عن مواقفهم قبل أن أجلس معهم.

وأفاد جروسي، بأنه سيكون "حازمًا لكنه عادل" في عمليات التفتيش عمومًا، بما في ذلك في إيران، دون توضيح معنى ذلك، وأبلغ رويترز أنه راض عن العمل الذي يقوم به فريق التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبينما قال إنه يخطط للتواصل بشكل أكثر نشاطًا من سلفه الراحل يوكيا أمانو، قال إنه، مثل أمانو، لن يعبر عن رأي بشأن حالة الصفقة النووية، التي تتآكل نظرًا لانتهاك إيران للحدود التي تفرضها على أنشطتها النووية واحدة تلو الأخرى، ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي وإعادة فرض العقوبات على إيران.

وبدلًا من ذلك، ستلتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تحديثات فنية حول أنشطة إيران النووية.

وسيكون جروسي أكثر صراحة على الجبهات الأخرى، مثل الدور الذي يمكن أن تلعبه الطاقة النووية في تقليل انبعاثات الوقود الأحفوري، وهو يعتزم السفر إلى محادثات تغير المناخ في الأمم المتحدة في مدريد هذا الشهر.

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الكلمات المفتاحية

بنيامين نتنياهو ايران اليورانيوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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