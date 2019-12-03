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أحمد موسى: أصبح لدينا مدن صناعية تضاهي نظيرتها العالمية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:44 م
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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
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علق الإعلامي أحمد موسى على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة دمياط، أبرزها مدينة دمياط الجديدة للأثاث، قائلًا: "أصبح لدينا مدن صناعية تضاهي مدن صناعية على مستوى العالم"، مشيرًا إلى أنه يتبقى الجودة والإتقان لننافس عالميًا.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية" صدى البلد"، مساء الأحد، إن مدينة الأثاث في دمياط يجب أن نضعها على الخريطة العالمية، مشيرًا إلى أن العالم يشتري المنتجات الصينية لأنها متقنة بالإضافة إلى أنها منخفضة التكاليف.

وطالب بضرورة الترويج لمدينة دمياط بشكل صحيح، موضًحا: "نصدر كتيب طريقك إلى مدينة الأثاث في دمياط، ونضعه على المواقع المختلفة أو يكون لها موقع مخصص بكافة لغات العالم".

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مدن صناعية عبدالفتاح السيسي دمياط الجديدة المنتجات الصينية الإعلامي أحمد موسى

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