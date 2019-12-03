اعرف أعراض وأسباب سرطان الفم Oral cancer .. وطرق الوقاية والعلاج منه (أمراض الأسنان)

ما هو سرطان الفم Oral cancer؟



اعرف أعراض سرطان الفم



أسباب سرطان الفم وعوامل الخطورة



التدخين والكحول



أمراض معينة



بعض الأدوية



تشخيص سرطان الفم



تدل البقع البيضاء بالغشاء المخاطي للفم والذي لا يمكن تقشيره أو بقعة حمراء أو بقعة مختلطة بيضاء وحمراء، على وجود سرطان، ومن الممكن أن يكون مظهرًا لبقعة ليست سرطانية، ولكن الاحتمال كبير لتحولها لبقعة خبيثة، أو محتملة التسرطن.



وتتحول 17% من البقع محتملة التسرطن بجوف الفم إلى خبيثة، مع أنه ليست كل سرطانات جوف الفم تبدأ ببقع محتملة تسرطن، كما أن التشخيص المبكر والعلاج المناسب والمبكر بالنتائج المشتبه بها على أنها بقع محتملة التسرطن، من شأنه أن يمنع نهائيًّا أو أن يقلص بشكل فعال احتمالات التحول لسرطان خبيث في جوف الفم



علاج سرطان الفم



ويتمثل علاج حالات سرطان جوف الفم، بجراحة لقطع الورم، أو المعالجة بالأشعة للمنطقة المتضررة بالإضافة للمعالجة الكيميائية.



وهناك احتمالية لدمج العديد من طرق العلاج بحسب نوع البقعة وكبرها، وبحسب انتشار النقائل من الورم الأولي إلى العقد اللمفاوية القريبة والمناطق الأخرى بالجسم.



الوقاية من سرطان الفم



عليك زيارة الطبيب المختص لفحص الغشاء المخاطي في جوف الفم مرتين في السنة على الأقل، وذلك من أجل نفي وجود بقع المشتبهة على أنها سرطانية، أو بقعة التي من الممكن أن تتحول إلى خبيثة، من أجل التشخيص المبكر وعلاج البقع المشتبه بها إن وجدت.

يعتبر سرطان الفم Oral cancer، من الأمراض المنشرة بين الناس، حيث يحل في المرتبة السادسة من حيث أماكن الجسم المعرضة بالإصابة بمرض السرطان، حيث كل 4 أشخاص من أصل 100 مصابون بمرص السرطان، يكون عندهم سرطان الفم Oral cancer، أي ان انتشاره بنسبة 4% بين مرضة الكانسر.ويكون أثر من 90% من سرطانات الفم مصدرها الخلايا الحِرشفية الموجودة في الأغشية المخاطية للفم، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من أجل التشخيص المبكر والعلاج، إلا أن 50% من المصابين بسرطان الفم يفقدون حياتهم.- تطول مدة شفاء الجروح المتواجدة بالفم إلى 10 أيام، وخاصة عدم وجود مسبب لهذه الجروح، ولا حتى بعد عزل مسبب الجروح المفترض.- انتفاخ موضعي في الفم بجرح أو بدونه.- ظهور بقعة بيضاء وحمراء او متخلطة بين اللونين وتكون شاذة من لون الغشاء المخاطي المحيط بها.- بقعة بنية أو سوداء مع انتفاخ موضعي أو جرح موضعي ولكن ليس دائمًا.استهلاك التبغ بكل صورة، وتدخينه أو مضغه، والاستهلاك المفرط للمشروبات الكحولية، ويعتبر تدخين السجائر يضاعف احتمالات الإصابة بسرطان جوف الفم، 4 أضعاف مقارنة بالأشخاص الذين لا يدخنون، وتناول الكحل يضاعف احتمالات الإصابة بسرطان جوف الفم 10 أضعاف مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولونه.يوج أمراض معينة في جوف الفم تتسب في إصابته بالسرطان، مثل حزاز مسطح فموي التي تكون سببًا لزيادة احتمالات الإصابة بسرطان جوف الفم، بحيث تم إثبات بأن 1-2% من المصابين بحزاز مسطح فموي، أصيبوا مع مرور الزمن بسرطان الخلايا الحِرشفية في جوف الفم؛ كما أن انخفاض مناعة الجسم نتيجة الأمراض المتعددة، ومن بينها الإيدز.تناول بعض أنواع الأدوية، يمكن أن تكون سببًا للتعرض للأمراض السرطانية بشكل عام، بما فيها سرطان جوف الفم.