عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

حسم النادي الأهلي موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك بعد فسخ عقده مع القلعة البيضاء خلال الأيام الماضية.









واندلعت أزمة سابقة بين التونسي حمدي النقاز وإدارة نادي الزمالك خاصة بعد خسارة الفريق من إنبي في الدوري ومن مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا.









وارتبط النقاز بالانضمام للأهلي بعد فسخ عقده مع الزمالك لتعزيز الجبهة اليمني للفريق الاحمر بداية من شهر يناير المقبل بفترة الانتقالات الشتوية.









ويرفض الأهلي فكرة التعاقد مع حمدي النقاز لوجود الثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني ولذلك يرغب فايلر المدير الفني للفريق في تعزيز مراكز اخري لسد احتياجات الفريق.









ولا يرغب السويسري فايلر في التعاقد مع النقاز وطلب من الإدارة التعاقد مع رأس الحربة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والمفاضلة بين تدعيم مركز المساك أو خط الوسط.



