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يوتيوب ON PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR نتيجة مباراة الاهلي اليوم NOW

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:35 م
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بوابة الفجر
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حقق الأهلي فوزا مثيراً على الجونة برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

يحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز الممتاز برصيد 12 نقطة من 4 مباريات خاضها حتى الآن وفاز فيها جميعًا بينما يحتل براميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقطة.

ويسعى الأهلي لاستعادة ثقة جماهيره عقب الهزيمة المفاجئة من النجم الساحلي بهدف نظيف في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

* التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة بني سويف :
حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.
خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشور ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات.
خط الهجوم : جونيور أجايي.

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