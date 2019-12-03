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اعتقال نائب أبو بكر البغدادي في كركوك

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:25 م
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أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
وكالات
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أفادت وسائل إعلام عراقية، نقلا عن خلية الإعلام الأمني، مساء الثلاثاء، اعتقال نائب زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي في محافظة كركوك.


وقالت الخلية، في بيان لها، إن قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك، تمكنت، وفقاً لمعلومات دقيقة، من القاء القبض على الإرهابي الملقب ابو خلدون داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار.


وأضافت أن المعتقل "كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد، حيث يشغل هذا المجرم منصب نائب المقبور ابو بكر البغدادي وكان سابقاً يشغل منصب ما يسمى الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين".

 
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن قوة خاصة من الجيش الأمريكي قتلت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي رفقة عدد من مساعديه في سوريا.

وكشف ترامب أن البغدادي قتل في نفق بعد أن فجر سترة ناسفة. وقال إن العملية التي نفذتها القوات الخاصة الأميركية، كانت خطيرة للغاية.

كما أضاف أن البغدادي فرعبر نفق من إحدى البلدات في سوريا. وقال: "كان يركض في نهاية نفق، ويبكي ووراءه ثلاثة من أطفاله، خلال ملاحقة الكلاب البوليسية له خلال العملية التي قتل فيها مع معاونيه. كما أكد أنه تابع العملية عبر الفيديو، مضيفاً أن زعيم داعش قتل نفسه وأطفاله بتفجير حزامه الناسف.


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الكلمات المفتاحية

نائب كركوك تنظيم داعش الارهابي اعتقال أبو بكر البغدادي

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