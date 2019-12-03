اعتقال نائب أبو بكر البغدادي في كركوك

وأضافت أن المعتقل "كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد، حيث يشغل هذا المجرم منصب نائب المقبور ابو بكر البغدادي وكان سابقاً يشغل منصب ما يسمى الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين".





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن قوة خاصة من الجيش الأمريكي قتلت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي رفقة عدد من مساعديه في سوريا.