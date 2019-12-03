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فيلم عن المكرمين في افتتاح مهرجان "الإسكندرية المسرحي العربي" (صور)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:33 م
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محمد صبحي
محمد صبحي
يارا أحمد - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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بدأ من قليل فيلم عن المكرمين في افتتاح مهرجان "الاسكندرية المسرحي العربي"، لدورته الأولى بحضور عدد من المكرمين منهم داوود حسين وخالد النبوي ويضم الفيلم عدد من المكرمين للتحدث عن تعاونهم في المسرح منهم محمد صبحي وقدم حفل الافتتاح الفنان ايهاب فهمي والفنانة مها أحمد.

وكان قد شارك اليوم فريق "براس ساوند"، في حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، المقام في السابعة مساء بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، حيث يقدم الفريق اليوم مجموعة من المعزوفات الموسيقية منها: "سهر الليالي، ورجل البطيخ، وكارفان، وسي لافي.. وغيرها"، واشعل تصفيق حاد من الحضور بسبب تقديمهم عرض متميز.

وتواجد عدد كبير من نجوم الفن منهم جمال سليمان وإياد نصار ومنذر رياحنة ولقاء الخميسي و تحمل الدوؤة اسم الفنان جلال الشرقاوي، و د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح ، و أسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان .

فيلم عن المكرمين في افتتاح مهرجان "الإسكندرية المسرحي العربي" (صور)
فيلم عن المكرمين في افتتاح مهرجان "الإسكندرية المسرحي العربي" (صور)
فيلم عن المكرمين في افتتاح مهرجان "الإسكندرية المسرحي العربي" (صور)
فيلم عن المكرمين في افتتاح مهرجان "الإسكندرية المسرحي العربي" (صور)
فيلم عن المكرمين في افتتاح مهرجان "الإسكندرية المسرحي العربي" (صور)
فيلم عن المكرمين في افتتاح مهرجان "الإسكندرية المسرحي العربي" (صور)
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