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«يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي ON SPORT «هدف رمضان صبحي»

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:32 م
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بوابة الفجر
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كورة اون سبورت بث مباشر مباراة الأهلي ضد بني سويف، KORA 4 GOAL، في مباراة هامة ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

جول العرب حيث يفتتح ملعب القاهرة الدولي أبوابه في السابعة والنصف من مساء اليوم، لاستضافة مباراة سهلة نسبيًا للأهلي عندما يحل بني سويف ضيفًا على المارد الأحمر، GOALEL3ARB الأهلي يبدأ مشوار استعادة كأس مصر من مباراة بني سويف.

كورة أونلاين، حيث سيكون السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أمام اختيار اللعب بعدد من العناصر الشابة والنظر إلى دكة البدلاء KORA ONLINE، فايلر يرغب في إراحة اللاعبين الأساسيين قبل مواجهة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.

كورة جول ويلعب النادي الأهلي حيث عاد الفريق من مواجهة صعبة أمام النجم الساحلي التونسي، والتي تلقى فيها هزيمة بهدف دون رد بتونس في افتتاح مشوار دور المجموعات لدوري الأبطال، KORA GOAL، فايلر يرغب في مصالحة جماهيره بانطلاقة قوية في مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي ضد بني سويف بمسابقة كأس مصر
وتُقام مباراة الأهلي ضد بني سويف على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقله لمباراه الأهلي وبني سويف بمسابقة كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي وبني سويف، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات كأس مصر والمسابقات المحلية، كورة بلس تابع بث مباشر الأهلي يستضيف بني سويف بمسابقة كأس KORA PLUS على ملعب القاهرة الدولي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي ضد بني سويف، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط يلاشووت بلس بدون تقطيع YALL SHOOT PLUS وبدون أي إعلانات.
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