Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأكاديمية البحرية بالقاهرة: مصر تخطو بثبات نحو التحول الرقمي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:33 م
Advertisements
الدكتورة منى قدري
الدكتورة منى قدري
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة منى قدري، عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية البحرية بالقاهرة، إن الدولة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي وتخطو بثبات نحو هذا الاتجاه، حيث سيتم افتتاح أول جامعة متخصة في الذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ.

وأشارت "قدري"، خلال حوارها ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك توجه أن يتسع مجال استخدام التكنولوجيا ليس فقط على مستوى الجامعات، بل المدارس أيضا، وهو ما يظهر في استخدام التابلت في امتحانات المرحلة الثانوية.

وأضافت أن العاصمة الإدارية الجديدة مثالا للمدينة الذكية، حيث تعتمد على إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، معقبة: "تجربة العاصمة الإدارية الجديدة تستحق الإشادة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

امتحانات الذكاء الاصطناعي الدولة المصرية التكنولوجيا الأكاديمية البحرية بالقاهرة

أخبار تهمك

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الاهلي AHLY ON SPORT

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 10 ساعات

أون سبورت YouTube مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

أون sport يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

يلا شوت «قناة مفتوحة» شاهد مباراة الأهلي وبني سويف مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد بني سويف بث مباشر on sport live

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر AHLY LIVE قناة أون سبورت يوتيوب ON SPORT شاهد مباراة الاهلي اليوم مجانًا TIME

منذ حوالي 3 ساعات

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت Egypt Cup» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي بث مباشر GOAL AHLY

منذ ساعة و 17 دقيقة

كلوب يوجه رسالة قوية إلى ميسي وينصف فان دايك

منذ أقل من ساعة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ يوم

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط تايم سيورت يوتيوب الاهلي اليوم YALLA ONLIN

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ ساعة

نتيجة مباراة الاهلي وبني سويف اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد بني سويف بث مباشر مجانًا ON SPORT HD 2

منذ ساعة و 9 دقيقة

كول كورة AHLY WEEK مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي (هدف)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهليTIME SPORT

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

القاهرة تستضيف أولى جولات منتدى تكنولوجيا المعلومات IDC IT Forum Roadshow 2018

هل الذكاء الاصطناعي هو الحل الأفضل لقطاع الرعاية الصحية اليوم؟

"إريكسون" تطلق محرك للعمليات متواكب مع تقنيات الجيل الخامس وانترنت الأشياء

تغيير مسمى كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة القاهرة إلى 'الحاسبات والذكاء الاصطناعي'

وزير الاتصالات يلتقي بممثلي الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي

وزير التعليم العالي يستعرض الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي بالصين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:47 م

أون سبورت YouTube مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي ON SPORT

كول كورة AHLY WEEK مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي (هدف)

06:43 م

نتيجة مباراة الاهلي وبني سويف اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد بني سويف بث مباشر مجانًا ON SPORT HD 2

07:39 م

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الاهلي AHLY ON SPORT

07:07 م

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status