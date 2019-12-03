الأكاديمية البحرية بالقاهرة: مصر تخطو بثبات نحو التحول الرقمي



وأشارت "قدري"، خلال حوارها ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك توجه أن يتسع مجال استخدام التكنولوجيا ليس فقط على مستوى الجامعات، بل المدارس أيضا، وهو ما يظهر في استخدام التابلت في امتحانات المرحلة الثانوية.



وأضافت أن العاصمة الإدارية الجديدة مثالا للمدينة الذكية، حيث تعتمد على إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، معقبة: "تجربة العاصمة الإدارية الجديدة تستحق الإشادة".



قالت الدكتورة منى قدري، عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية البحرية بالقاهرة، إن الدولة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي وتخطو بثبات نحو هذا الاتجاه، حيث سيتم افتتاح أول جامعة متخصة في الذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ.