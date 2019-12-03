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"الكهرباء": لم نصل للكمال ولكن نعمل على تحسين الخدمات

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:33 م
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الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشجع الجميع على إنجاز الأعمال، متابعًا: "قمنا بتخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين".

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء: "نفحص جميع الشكاوى، ونفحص نقاط الضعف لدراستها وتلافيها"، معلقًا: "لم نصل للكمال بنسبة 100% في الوزارة، ولكن نعمل على تحسين الخدمات".

واستكمل وزير الكهرباء: "وصلنا إلى 100% من الكفاءة في إدخال الطاقات وحسن استخدامها"، مضيفًا: "حققنا 100% من تحميل شبكات توزيع الكهرباء"، لافتًا إلى أنه كان يوجد مشاكل في قراءة العدادات وفي التحصيل، وجزء منها كان صحيحًا، وجزء آخر مبالغ فيه.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الكهرباء شكاوي الكهرباء شبكات الكهرباء

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