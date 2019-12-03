"الكهرباء": لم نصل للكمال ولكن نعمل على تحسين الخدمات



قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشجع الجميع على إنجاز الأعمال، متابعًا: "قمنا بتخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين".



وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء: "نفحص جميع الشكاوى، ونفحص نقاط الضعف لدراستها وتلافيها"، معلقًا: "لم نصل للكمال بنسبة 100% في الوزارة، ولكن نعمل على تحسين الخدمات".



واستكمل وزير الكهرباء: "وصلنا إلى 100% من الكفاءة في إدخال الطاقات وحسن استخدامها"، مضيفًا: "حققنا 100% من تحميل شبكات توزيع الكهرباء"، لافتًا إلى أنه كان يوجد مشاكل في قراءة العدادات وفي التحصيل، وجزء منها كان صحيحًا، وجزء آخر مبالغ فيه.

