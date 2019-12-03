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مشاهدة نتيجة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر.. شاهد مباراة الأهلي ضد بني سويف مباشرة ONSPORT LIVE

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:30 م
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بوابة الفجر
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شاهد بث مباشر COOL KORA لمباريات الكرة المصرية بدون تقطيع، تابع كورة لايف مباريات النادي الأهلي مباشر (LIVE)، حيث يلتقي فريق الأهلي مع نظيره بني سويف اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، مشاهدة بث مباشر مباريات EGYPTIAN CUP علي كورة ستار بجودة فائقة.

موعد بث مباشر KORA ONLINE مباراة الاهلي وبني سويف بكأس مصر:
متابعة بث مباشر YALLA KORA لمباريات كأس مصر اليوم الثلاثاء 3 – 12 – 2019، حيث تنطلق مباراة الأهلي × بني سويف في دور الـ32 للبطولة المحلية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة"، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، تابع بث مباشر KOOORA4LIVE مباريات الكأس حصريًا بدون تقطيع وبجودة تناسب جميع السرعات.

القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر (AL-AHLI VS BNISUEF) اليوم الثلاثاء:
يمكنكم متابعة بث مباشر YALLA SHOOT لمباريات بطولة كأس مصر من خلال روابط البث المباشر المتاحة عبر موقعنا الفجر الرياضي، حيث نوفر روابط KORA STAR لبث مباشر مباراة الأهلي وبني سويف اليوم الثلاثاء بدون تقطيع، كما تستطيعون متابعة البث التليفزيوني للمباراة عبر قناة ON SPORT، TIIME SPORT.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد بني سويف KOOORA 4 GOAL اليوم:
مشاهدة البث المباشر LIVESTREAM مباراة الأهلي وبني سويف في بطولة كأس مصر، حيث يسعي الجهاز الفني للمارد الاحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر تعويض اخفاق الفريق الإفريقي، بتجاوز عقبة بني سويف والتأهل لدور الـ16 بالبطولة المحلية لمصالحة الجماهير بعد الخسارة أمام النجم الساحلي 1- 0 في أولي جولات دور المجموعات الإفريقي، تابعوا بث مباشر YALLA LIVE مباراة الأهلي اليوم بدون تقطيع.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بني سويف في بطولة كأس مصر NOW:
بث مباشر BEIN MATCH لمباراة الأهلي ضد بني سويف LIVE، يحث يتوقع أن يبدأ المارد الأحمر مباراة اليوم بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: شريف إكرامى.
خط الدفاع: محمود وحيد، وياسر إبراهيم، وسعد سمير، وأحمد فتحى.
خط الوسط: حسام عاشور، وأليو ديانج.
وسط الهجوم: وليد سليمان، وحسين الشحات، وجيرالدو.
الهجوم: مروان محسن.

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