أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 3/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أعلنت وزارة الري السودانية، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع سيضم وزراء الري والخارجية للدول الثلاث ( مصر، السودان، إثيوبيا) بشأن سد النهضة في واشنطن الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الري السودانية، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع سيضم وزراء الري والخارجية للدول الثلاث ( مصر، السودان، إثيوبيا) بشأن سد النهضة في واشنطن الأسبوع المقبل

موضحة بأن المرجع الشيعي الأعلى بالعراق، علي السيستاني سبق وقال إن الساسة في العراق غير جادين في الإصلاح.

حذرت ممثلة الأمم المتحدة إلى العراق، جنين هينيس بلاسخارت، من حدوث كارثة حقيقية في العراق.

حذرت ممثلة الأمم المتحدة إلى العراق، جنين هينيس بلاسخارت، من حدوث كارثة حقيقية في العراق.