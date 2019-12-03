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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:24 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 3/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || اجتماع مرتقب للدول الثلاث بشأن سد النهضة في واشنطن

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
أعلنت وزارة الري السودانية، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع سيضم وزراء الري والخارجية للدول الثلاث ( مصر، السودان، إثيوبيا) بشأن سد النهضة في واشنطن الأسبوع المقبل


آخر الأخبار العاجلة في العالم || تحذيرات من حدوث كارثة حقيقية في العراق
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
حذرت ممثلة الأمم المتحدة إلى العراق، جنين هينيس بلاسخارت، من حدوث كارثة حقيقية في العراق.
موضحة بأن المرجع الشيعي الأعلى بالعراق، علي السيستاني سبق وقال إن الساسة في العراق غير جادين في الإصلاح.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الكشف عن عمليات فساد ضخمة لـ "أردوغان"
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
كشفت المعارضة التركية عن عمليات فساد ضخمة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، موضحة أنّ نفقات القصر الرئاسي تبلغ في الدقيقة الواحدة 2020 ليرة، وهو راتب موظف يتقاضاه جراء عمله طوال شهر كامل، وذلك بحسب دراسة أجراها حول الرواتب في تركيا.
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