Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترامب يعتزم فرض عقوبات على تركيا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد ثابت
Advertisements

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إنه يدرس فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ روسية ملقيا اللوم على سلفه باراك أوباما في عدم بيع نظام صواريخ أميركي لأنقرة.

وعندما سئل ترامب، أثناء مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عما إذا كان سيفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ إس-400 أجاب بالقول "نناقش ذلك ونجري محادثات بشأن ذلك الآن".

وأضاف "كما تعرفون فإن تركيا كانت تريد شراء نظام باتريوت الخاص بنا و(الرئيس السابق باراك أوباما لم يسمح لها بذلك، ولم يسمحوا لتركيا إلا عندما أصبحت مستعدة لشراء نظام آخر".

بينما طالب ماكرون تركيا بمزيد من التوضيحات بشأن شراء منظومة إس 400 الصاروخية الروسية. وقال: كيف يمكن أن تكون عضوا في الحلف وتعمل مع روسيا وتشتري منها؟

ماكرون يتهم تركيا بالعمل مع "داعش"

فقد اتهم الرئيس الفرنسي تركيا بـ "العمل أحيانا مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في عملياتها في شمال سوريا".

وقال في المؤتمر الصحفي المشترك مع ترامب "عندما أنظر إلى تركيا أرى أنها الآن تقاتل ضد من قاتلوا معنا. وأحيانا تعمل مع مقاتلين على صلة بداعش".

ومن المقرر أن يجتمع ماكرون بنظيره التركي رجب طيب أردوغان  اليوم الثلاثاء.

وأكد ماكرون أن مسألة تنظيم داعش يجب أن تكون واضحة، وقال إن تصرفات تركيا ضد المقاتلين الأكراد الذين ساعدوا الحلفاء في القتال ضد التنظيم المتطرف تظهر الحاجة إلى تحسين التنسيق.

وقال "لقد فقدنا التعاون مع تركيا بشأن الأمن والتجارة والهجرة والاتحاد الأوروبي وفرنسا".

وأضاف ماكرون يجب أن يطرح سؤال حول ما إذا كانت تركيا ترغب في البقاء عضوا في حلف الناتو إذا تمسك أردوغان بتهديده تأخير إجراءات الدفاع في البلطيق إن لم تعلن دول الحلف أن المقاتلين الأكراد إرهابيون.

كما أعلن ماكرون تمسكه بتصريحاته حول حلف شمال الأطلسي بعدما وصفه بأنه في "حالة موت دماغي"، ما أثار غضب حلفائه وذلك قبيل افتتاح قمة الحلف في لندن.

وقال ماكرون "أنا متمسك" بتلك التصريحات، فيما كان ترامب قد اعتبر قبل ذلك بساعات أنها "مهينة جدا" للحلف الذي يحتفل الثلاثاء بالذكرى السبعين لتأسيسه.

ومن جانبه صرح ترامب، إن روسيا تريد إبرام اتفاق للحد من الأسلحة وآخر نووي وإنه يعتزم ضم الصين إلى هذين الاتفاقين الآن أو لاحقا.

وأوضح "يجب أن أقول إن روسيا تريد إبرام اتفاق بشأن الحد من الأسلحة... روسيا تريد إبرام هذا الاتفاق في غضون أسبوعين. لدى روسيا رغبة شديدة في إبرام اتفاق للحد من الأسلحة وآخر نووي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فرض عقوبات تركيا انقرة

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر AHLY LIVE قناة أون سبورت يوتيوب ON SPORT شاهد مباراة الاهلي اليوم مجانًا TIME

منذ حوالي 3 ساعات

كول كورة AHLY WEEK مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي (هدف)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط تايم سيورت يوتيوب الاهلي اليوم YALLA ONLIN

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهليTIME SPORT

منذ ساعة و 8 دقيقة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ يوم

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 10 ساعات

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت Egypt Cup» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي بث مباشر GOAL AHLY

منذ ساعة و 18 دقيقة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ ساعة

يلا شوت «قناة مفتوحة» شاهد مباراة الأهلي وبني سويف مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد بني سويف بث مباشر on sport live

منذ ساعة و نصف

نتيجة مباراة الاهلي وبني سويف اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد بني سويف بث مباشر مجانًا ON SPORT HD 2

منذ ساعة و 10 دقيقة

كلوب يوجه رسالة قوية إلى ميسي وينصف فان دايك

منذ أقل من ساعة

أون سبورت YouTube مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

أون sport يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الاهلي AHLY ON SPORT

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"أنقرة في مرمى النيران".. صفقة "إس 400" تشعل الصراع بين أمريكا وتركيا

رحلة "إس 400" إلى تركيا.. وعقوبات أمريكية في انتظار السلطان العثماني المزعوم

الناتو يعبر عن قلقه بعد بدء تسليم "إس 400" الروسية لتركيا

ترامب: تراجع نفوذ إيران في اليمن والعراق بسبب العقوبات الأمريكية

تركيا بين خيارين.. صواريخ روسيا وعقوبات أمريكا (فيديو)

مسؤول أمريكي: عرض بيع نظام باتريوت لتركيا "انتهى"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:47 م

أون سبورت YouTube مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي ON SPORT

كول كورة AHLY WEEK مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي (هدف)

06:43 م

نتيجة مباراة الاهلي وبني سويف اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد بني سويف بث مباشر مجانًا ON SPORT HD 2

07:39 م

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الاهلي AHLY ON SPORT

07:07 م

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status