35 سنت ارتفاع في سعر برميل النفط العماني

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم فبراير القادم، بواقع 35 سنتاً للبرميل.





وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم فبراير، ارتفع إلى 62.11 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الاثنين عند 61.76 دولار.





وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر مارس المقبل 60.89 دولار للبرميل، بارتفاع 33 سنتاً للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 60.56 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يناير 0.66 بالمائة، ليصل إلى 56.33 دولار للبرميل، رابحاً 37 سنتاً للبرميل.





وصعد كذلك سعر خام برنت تسليم فبراير 0.51 بالمائة، ليصل إلى مستوى 61.23 دولار للبرميل، بمكاسب 31 سنتاً للبرميل عن مستوياته السابقة.