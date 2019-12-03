شيري عادل تتألق على "إنستجرام" بإطلالة رياضية (صور)

نشرت الفنانة شيري عادل، مجموعة جديدة من الصور لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت شيري، خلال الصور مرتدية "تيشرت" باللون الرصاصي وسويت شيرت وبنطلون باللون الأسود وكوتشي باللون الابيض وكان شعرها طويلا منسدلا، وعلقت على الصور قائلة: "اللياقة البدنية".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"جميلة ومتألقة ستي شيري هانم" كما تفاعل عدد كبير من الفنانين مع الصور حيث علقت إنجي خطاب "وحشتيني" وردت عليها قائلة "وانتي وحشتيني قوي قوي بحبك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"محلاكي".



ويذكر أن آخر أعمال شيري عادل، مسلسل "السهام المارقة"، حيث تدور حول الحياة الاجتماعية للتنظيمات الإرهابية، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان عائشة بنت أحمد، وكامل إبراهيم، وهشام فقية، ووليد فواز، والمسلسل من معز مسعود، ومن إخراج محمود كامل.