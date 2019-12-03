وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الأولى مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

افتتحت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة والتى يرأسها الدكتور علاء عبد العزيز سليمان مدرس الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، في مكتبة الإسكندرية.



وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية والدكتور اشرف زكى رئيس اكاديمية الفنون، الفنانون، محمد صبحي، خالد النبوي، إياد نصار، لقاء الخميسي.



وتحتفى الدورة الأولى بالمخرج الكبير جلال الشرقاوى وتقام بمشاركة 7 دول هى مصر، الأردن، المغرب، السعودية، الكويت، سلطنة عمان ولبنان وذلك بمكتبة الإسكندرية.

وخلال حفل الافتتاح الذى يخرجه الفنان سامح بسيونى تكرم وزير الثقافة خمسة شخصيات ساهمت فى اثراء مجال المسرح فى مصر والوطن العربى هم محمد صبحي، خالد النبوي، داوود حسين ( الكويت)، الدكتور حسن عطية، والدكتور عصام احمد الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.



يذكر أن الدورة الأولى من مهرجان الاسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تقام بمشاركة 7 دول عربية هى مصر ويمثلها كل من قسم دراما ونقد بجامعة عين شمس " مسرحية اصحاب السعادة " - المعهد العالي للفنون المسرحية " مسرحية الوحوش الزجاجية "، الجامعة الأمريكية " مسرحية إصابات شنيعة "، المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية "مسرحية جبر الخواطر"، الأردن ويمثلها قسم الفنون المسرحية بالجامعة الأردنية " مسرحية بَر، المغرب ويمثلها فرقة الدراسات العليا ماستر المسرح وفنون الفرجة في الكلية المتعددة التخصصات في الرشيدية "مسرحية هناء".



السعودية ويمثلها نادي المسرح بجامعة الملك عبد العزيز "مسرحية العاصفة"، الكويت ويمثلها فرقة المعهد العالي للفنون المسرحية "مسرحية الخروج إلى الحياة"، سلطنة عمان ويمثلها جماعة المسرح بكلية العلوم التطبيقية بصلالة " مسرحية موشكا "، لبنان مسرحية الديكتاتور، كما تستضيف مجموعة من المتخصصين العرب هم الدكتور محمد حسنى الحاج (لبنان)، الدكتور رامي نجيب فرح حداد -، الفنان الكبير حسين الخطيب - الدكتور عمر نقرش (الاردن)، الدكتور هشام بن عيسى (تونس)، الكاتب الكبير إسماعيل عبد الله (الإمارات)، الدكتور سامي الجمعان (السعودية)، الدكتور أسامة خالد المسباح - الدكتور جمال الشايجي (الكويت).