أف سي مصر يطيح بالجونة من كأس مصر ويتأهل لدور الـ16

صعد فريق إف سي مصر إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة بركلات الجزاء الترجيحية في دور الـ32 من المسابقة.









ولجأ الفريقين للوقت الإضافي وركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على مدار الـ120 دقيقة.



