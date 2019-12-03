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إصابة طالبة حاولت الانتحار بمشتول السوق

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:22 م
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أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
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تعرضت طالبة بالتعليم الفني الصناعي للإصابة بكسر في الحوض بعد محاولتها الانتحار قفزا من الطابق الاول علوي بمنزلهم في مشتول السوق بعد نشر عدد من زملائها صور لها ولطالب آخر تربطهابه علاقة عاطفية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيما ألقت الشرطة القبض على 5 متهمين.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارًا من الرائد أحمد بنديري رئيس مباحث مشتول السوق يفيد تلقي المركز بلاغا بإصابة " ر إ " 17 عاما طالبة بمدرسة للتعليم الفني الصناعي بكسر في الحوض إثر محاولتها الانتحار قفزا من الطابق الأول علوي من منزل أسرتها.

وعلي الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد بنديري رئيس المباحث لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وبسؤال والدها اتهم 5 طلاب من زملائها " 3 أولاد وفتاتين" بالتسبب في إقدام ابنته على الانتحار بسبب قيامهم بتسريب صور وفيديوهات لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تجمعها مع طالب تربطها به علاقة عاطفية.

تمكنت الشرطة من القبض على الطلاب المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت إخلاء سبيل الطالبتين وحبس الـ 3 طلاب 4 أيام على ذمة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

مصر طالبة انتحار اخبار

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