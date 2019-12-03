بني سويف يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول





لم يهاب بني سويف الموقف وباغت الأهلي في أول الدقائق عن طريق كريم أشرف ومصطفى صلاح حيث شكلا خطورة على مرمى شريف إكرامي حارس الفريق الأحمر لكنه نجح في التعامل مع الكرات التي وصلت له.





بداية الخطورة للنادي الأهلي في هذا اللقاء كانت في الدقيقة 15 عندما سدد المالي أليو ديانج تصويبة قوية من على حدود منطقة جزاء بني سويف لكن علي محفوظ حارس مرمى بني سويف تصدى لها ببراعة لتصل إلى محمود وحيد والذي مرر كرة عرضية على رأس وليد سليمان ليسددها أعلى عارضة الضيوف.





وفي الدقيقة 23 مرر عمار حمدي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وصلت إلى حسين الشحات الذي سدد الكرة في الزاوية اليسرى لمحفوظ حارس مرمى بني سويف لكنها مرت بقليل وتضيع فرصة على الفريق الأحمر لإحراز الهدف الأول.





وتلقى مصطفى صلاح "بيلية" تمريرة بينية متقنة في ظهر دفاعات الأهلي في الدقيقة 29 ليراوغ ياسر إبراهيم ويسدد الكرة لكنها مرت بعيدة عن القائم الأيسر لشريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر.





وفي الدقيقة 40 من عمر هذا الشوط وصلت الكرة إلى حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الزاوية اليسرى لحارس بني سويف لكنها مرت بسلام دون أن تشكل خطورة.





ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول دون جديد على واقع النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.





حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من لقاء الأهلي أمام ضيفه بني سويف أحد أندية الدرجة الثانية في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.