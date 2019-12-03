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ترامب: "مازلت أثق بزعيم كوريا الشمالية"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:14 م
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بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
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أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إنه ما زال يثق بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لكنه أشار إلى أن الزعيم الكوري "يحب إطلاق الصواريخ، أليس كذلك؟".

وصرح ترامب للصحفيين على هامش اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في لندن "هذا هو السبب في أنني أسميه (كيم) رجل الصواريخ".معربا عن أمله في أن يتخلص كيم من الأسلحة النووية، لكنه أضاف"سنرى".

وفي الأسبوع الماضي أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي، وذلك في أحدث اختبار لمنصة ضخمة لديها لإطلاق الصواريخ المتعددة.

ويعتبر الاختبار محاولة لتذكير الولايات المتحدة بمهلة حتى نهاية العام حددها كيم لواشنطن لإظهارالمرونة في المحادثات المتوقفة بشأن نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بمحاولة إطالة أمد محادثات نزع الأسلحة النووية قبل انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى العام المقبل.

 

 

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الكلمات المفتاحية

يتق كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية ترامب

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