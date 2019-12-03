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بعد الاتفاق على سنوات ملء سد النهضة.. خبير: هذه هى العقبة الثانية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:15 م
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سد النهضة
سد النهضة
كساب أحمد
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قال الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، إن هناك 3 اختلافات بين أثيوبيا ومصر حول سد النهضة، وتم الاتفاق على احدى نقاط الخلاف، المتمثلة في ملء السد على 7 سنوات.

وتابع خبير المواد المائية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن العقبة الثانية تتمثل في ضمان أثيوبيا، بإطلاق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من سد النهضة كل عام، وهناك مفاوضات على هذه العقبة، في ظل عدم رغبة أديس أبابا في عدم النص على رقم معين.

وأشار إلى أن مخزون مصر 152 مليار في سد العالي، خلاف ما يأتي كل عام من الفيضان، معقبًا:" السبع سنوات القادمة بإذن الله ستكون هناك وفرة مائية في الفيضانات، وستقوم إثيوبيا بملء سد النهضة".

وأشار إلى دورة نهر النيل 20 عامًا، متمثلة في 7 سنوات عجاف، و7سنوات في وفرة في الفيضان، و6 سنوات وسط، ومصر تريد معرفة ماذا ستففل إثيوبيا في السنوات العجاف، متابعًا: "مش عايزين تشغيل السد يتعلق فقط بتوليد الكهرباء، لازم إثيوبيا تعرف إن في شعوب عطشانه مستنية المياه".

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الكلمات المفتاحية

ملء سد النهضة مصر سد النهضة اثيوبيا

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