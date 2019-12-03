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موسى مصطفى موسى: "مستقبل وطن" حزب عضلاته كبيرة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:13 م
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فعاليات الحوار الوطني
فعاليات الحوار الوطني
إسلام شعراوي
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قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، خلال مشاركته في فعاليات الحوار الوطني الثاني المُنعقد بمقر حزب مستقبل وطن بالتجمع الخامس، إن كل حزب سياسي له طموحاته وأيدلوجياته الخاصة من أجل تحقيق المستقبل المشرق لمصرنا الغالية.

وتابع موسى: "حزب مستقبل وطن عضلاته كبيرة"، مُؤكدًا أن الفترة المقبلة لابد أن يكون فيها توافق حزبي وذلك من خلال معارضة قوية تهدف لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول، مُشيرًا إلى أن حزب الغد سيبذل قصارى جهده في الفترة القادمة للمشاركة في العمل السياسي أكثر مما عليه الآن.

وحضر جلسات الحوار الوطني، كل من فريد زهران مُمثل عن الحزب المصري الديمقراطي، ومحمد أنور السادات مُمثل عن حزب الإصلاح والتنمية، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، وعبد المنعم إمام عن حزب العدل، ومحمد أمين عن حزب المحافظين.
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فعاليات الحوار الوطني رئيس حزب الغد حزب مستقبل وطن المهندس موسى مصطفى موسى العمل السياسي

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